В уфимском магазине покупатель избил молодого продавца

В Уфе разбираются в конфликте, в котором 20-летний работник алкогольного магазина получил серьезные травмы. Инцидент произошел вечером 19 июля в торговой точке на улице Воинов-Интернационалистов.
После словесной перепалки покупатель набросился на кассира с кулаками. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в 21-ю городскую больницу.
Как пояснила глава Гострудинспекции Татьяна Астрелина, любые травмы сотрудников на рабочем месте, включая случаи нападения, считаются производственными и требуют официального расследования. Сейчас специальная комиссия выясняет все обстоятельства происшествия.
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