Суд над лжегазовиками из Новосибирска состоится в августе 2025 года

Как сообщила КП-Новосибирск исполняющая обязанности начальника отдела прокуратуры Любовь Прашко, иск был подан еще в 2024 году в ходе уголовного процесса, но его рассмотрение было отложено до вынесения приговора. После приговора в ноябре прошлого года, иск был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.