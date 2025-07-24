Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд над лжегазовиками из Новосибирска состоится в августе 2025 года

По информации прокуратуры, виновные до сих пор не компенсировали причиненный бюджету ущерб.

Источник: Om1 Новосибирск

В августе Новосибирский суд рассмотрит иск региональной прокуратуры к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, осужденным за взрыв газа в жилом доме по улице Линейной, 39, в результате которого погибли 15 человек. Трагедия произошла 9 февраля 2023 года.

Взрыв частично разрушил дом, в связи с чем город выделил средства пострадавшим на приобретение нового жилья. Однако, по информации прокуратуры, виновные до сих пор не компенсировали причиненный бюджету ущерб.

Как сообщила КП-Новосибирск исполняющая обязанности начальника отдела прокуратуры Любовь Прашко, иск был подан еще в 2024 году в ходе уголовного процесса, но его рассмотрение было отложено до вынесения приговора. После приговора в ноябре прошлого года, иск был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Заседание суда по данному иску назначено на август.