Суд над лжегазовиками из Новосибирска состоится в августе 2025 года

В августе Новосибирский суд рассмотрит иск региональной прокуратуры к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, осужденным за взрыв газа в жилом доме по улице Линейной, 39, в результате которого погибли 15 человек. Трагедия произошла 9 февраля 2023 года.
Взрыв частично разрушил дом, в связи с чем город выделил средства пострадавшим на приобретение нового жилья. Однако, по информации прокуратуры, виновные до сих пор не компенсировали причиненный бюджету ущерб.
Как сообщила КП-Новосибирск исполняющая обязанности начальника отдела прокуратуры Любовь Прашко, иск был подан еще в 2024 году в ходе уголовного процесса, но его рассмотрение было отложено до вынесения приговора. После приговора в ноябре прошлого года, иск был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Заседание суда по данному иску назначено на август.