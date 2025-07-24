В Самарской области 34-летний водитель-рецидивист предстанет перед судом

Прокуратура Жигулёвска завершила расследование в отношении 34-летнего местного жителя, который вновь сел за руль, будучи лишённым прав. Материалы уголовного дела уже переданы в городской суд.
Мужчину обвиняют по статье 263.4 УК РФ за повторное вождение без прав. На этот раз его задержали сотрудники ДПС во время очередной поездки.
Это далеко не первое нарушение обвиняемого. Ранее он уже привлекался за аналогичные правонарушения, а также имеет судимость за вождение в пьяном виде.
Теперь решать его судьбу будет Жигулёвский городской суд. Если вина будет доказана, мужчине грозит реальный срок — до двух лет лишения свободы по данной статье.
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