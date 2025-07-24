Под Пермью в ночь на 24 июля автомобиль «Рено» сбил пешехода

Краевая Госавтоинспекция сообщила о смертельном ДТП в Пермском муниципальном округе. На ночной дороге «Пермь — Усть-Качка» 24 июля погиб пожилой пешеход.
По автодороге около 00:30 со стороны Перми двигался автомобиль «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1978 года рождения. По предварительной информации, на 37 км он допустил наезд на пешехода 1946 года рождения. Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода.
В результате автоаварии пешеход скончался на месте происшествия. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.