Под Пермью в ночь на 24 июля автомобиль «Рено» сбил пешехода

По автодороге около 00:30 со стороны Перми двигался автомобиль «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1978 года рождения. По предварительной информации, на 37 км он допустил наезд на пешехода 1946 года рождения. Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода.