В Красноярске нефтяник получил 7 миллионов за слив информации о закупках

По данным следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемый систематически получал через посредников деньги от двух руководителей компаний, занимающихся производством пластмассовых изделий и торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых.
В общей сложности в качестве коммерческого подкупа он получил около 7 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за предоставление конфиденциальной информации о других участниках закупок и их ценовых предложениях, а также за оказание содействия в приоритетном заключении договоров с данными организациями.
По ходатайству следственных органов суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 23 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Руководители коммерческих организаций и двое посредников были освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием.
Как ранее писал «МК в Красноярске», жительница Красноярска предстанет перед судом за мошенничество. Полученные незаконным путем денежные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению.