Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нефтяник получил 7 миллионов за слив информации о закупках

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления материально-технического обеспечения коммерческой организации, работающей в сфере добычи нефти и газа, которого обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемый систематически получал через посредников деньги от двух руководителей компаний, занимающихся производством пластмассовых изделий и торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых.

В общей сложности в качестве коммерческого подкупа он получил около 7 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за предоставление конфиденциальной информации о других участниках закупок и их ценовых предложениях, а также за оказание содействия в приоритетном заключении договоров с данными организациями.

По ходатайству следственных органов суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 23 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Руководители коммерческих организаций и двое посредников были освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием.

Как ранее писал «МК в Красноярске», жительница Красноярска предстанет перед судом за мошенничество. Полученные незаконным путем денежные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению.