В Красноярске нефтяник получил 7 миллионов за слив информации о закупках

В общей сложности в качестве коммерческого подкупа он получил около 7 миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за предоставление конфиденциальной информации о других участниках закупок и их ценовых предложениях, а также за оказание содействия в приоритетном заключении договоров с данными организациями.