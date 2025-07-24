В Иркутске женщина получила 15 лет лишения свободы за убийство знакомого

В Иркутске 44-летняя женщина под воздействием спиртных напитков убила своего знакомого. Женщина находилась в компании двух мужчин. В какой-то момент она вступила в конфликт с одним из них и нанесла ему удары по голове. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
— Затем подсудимая с помощью ножа ударила по спине знакомого, вооружившись эспандером, обвила им шею и сдавила со значительной силой, — пояснили в ведомстве.
56-летний мужчина сразу же умер на месте. Женщину обвинили по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Иркутский областной суд приговорил ее к 15-ти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Ангарске жителя Бурятии осудили за кражу денег у пенсионеров.