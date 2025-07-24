В Иркутске женщина получила 15 лет лишения свободы за убийство знакомого

В Иркутске 44-летняя женщина под воздействием спиртных напитков убила своего знакомого. Женщина находилась в компании двух мужчин. В какой-то момент она вступила в конфликт с одним из них и нанесла ему удары по голове. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.