Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет

По предварительным данным, все его пассажиры погибли.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 24 июля 2025 года, пресс-служба МЧС России сообщила о пропаже самолета Ан-24 в Приамурье.

«В Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара”. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находились 48 человек: 42 пассажира (в том числе 5 детей), 2 сотрудника авиакомпании, 4 члена экипажа.

Спасатели экстренно выдвинулись на поиски самолета, и вскоре в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего борта. К нему направилась пешая группа спасателей.

Предварительно, все находившиеся на борту погибли.