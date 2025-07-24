В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет

В четверг, 24 июля 2025 года, пресс-служба МЧС России сообщила о пропаже самолета Ан-24 в Приамурье.
«В Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара”. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, на борту находились 48 человек: 42 пассажира (в том числе 5 детей), 2 сотрудника авиакомпании, 4 члена экипажа.
Спасатели экстренно выдвинулись на поиски самолета, и вскоре в МЧС сообщили, что вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж пропавшего борта. К нему направилась пешая группа спасателей.
Предварительно, все находившиеся на борту погибли.