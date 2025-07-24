В Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет

«В Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара”. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында», — сообщили в ведомстве.