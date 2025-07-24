Прокуратура взяла на контроль ДТП с погибшими подростками в Новосибирской области

Прокуратура Сузунского района начала проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли двое подростков. Авария произошла вечером 23 июля на трассе Бобровка — Шайдурово — Чингис. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ГИБДД, 15-летний водитель Pontiac Vibe выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda. Подросток погиб на месте, его 17-летний пассажир умер по пути в больницу. Несколько других несовершеннолетних госпитализированы.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии, в том числе и то, кто передал несовершеннолетнему автомобиль.
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