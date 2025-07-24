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В Самарской области фирму оштрафовали на 300 тысяч за схожесть с брендом LADA

Компания вводила своими действиями в заблуждение.

Компания вводила своими действиями в заблуждение. Подробностями поделилась пресс-служба регионального УФАС.

Надзорное ведомство обратило внимание на название «LADATUNINGSHOP» от ООО «АвтоТюнингШоп». Заметили схожесть с брендом LADA.

«На сайте было заявление о продаже тюнинг-запчастей для автомобилей этой марки. Также использовали адрес электронной почты и доменное имя, указанные без разрешения правообладателя», — уточнили антимонопольщики.

По их данным, подобные действия приводят к недобросовестной конкуренции. Плюс могут испортить репутацию АВТОВАЗу и повлиять на продажи местного производителя. В итоге «АвтоТюнингШоп» оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Ранее самарское УФАС оштрафовало замдиректора СВГК на 40 тыс. рублей за нарушения при подключении газа.

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