Как рассказали в ведомстве, 23 июля в 16.07 спасателям поступило сообщение об утоплении в искусственном водоеме в агрогородке Гожа.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1964 года рождения.
24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как рассказали в ведомстве, 23 июля в 16.07 спасателям поступило сообщение об утоплении в искусственном водоеме в агрогородке Гожа.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды мужчину 1964 года рождения.