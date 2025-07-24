Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре из-за ремонта снова отключат холодную воду на 13-ти улицах 24 июля

24 июля в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в Самаре будет временно прекращена подача холодной воды.

24 июля в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в Самаре будет временно прекращена подача холодной воды. Отключение затронет жителей тринадцати городских улиц.

Коммунальные службы проводят необходимые работы по обслуживанию и модернизации водопроводной инфраструктуры.

Публикуем адреса:

Рекомендуется заранее подготовить необходимый запас воды на период проведения работ. Подача воды будет восстановлена сразу после завершения ремонтных мероприятий.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.