В Самаре из-за ремонта снова отключат холодную воду на 13-ти улицах 24 июля

24 июля в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в Самаре будет временно прекращена подача холодной воды. Отключение затронет жителей тринадцати городских улиц.
Коммунальные службы проводят необходимые работы по обслуживанию и модернизации водопроводной инфраструктуры.
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Рекомендуется заранее подготовить необходимый запас воды на период проведения работ. Подача воды будет восстановлена сразу после завершения ремонтных мероприятий.
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