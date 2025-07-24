В Севастополе задержали бизнесмена за призывы ударить по Крымскому мосту

«Задержанный является индивидуальным предпринимателем, однако его бизнес переживает не лучшие времена. Когда компания не приносит доход, мужчина торгует плодоовощной продукцией на местном рынке, а в свободное время, судя по всему, находит иное занятие — публично оправдывает террористические действия», — говорится в сообщении.