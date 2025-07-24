В Ростове осудили подозреваемого в попытке подрыва жителя Запорожья

Известно, что экстремист после принятия в сообщество занимался поиском и хранением взрывчатки из тайников, расположенных в Запорожской области. Также он прошел обучение по изготовлению взрывных устройств, а в 2023 году собрал СВУ и спрятал в своем гараже.