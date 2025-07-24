В Ростове осудили подозреваемого в попытке подрыва жителя Запорожья

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в попытке подрыва жителя Запорожской области. Об этом стало известно после утверждения наказания.
По данным следствия, с февраля 2022 по август 2023 года мужчина состоял в террористическом сообществе, которым руководил неустановленный сотрудник СБУ.
Известно, что экстремист после принятия в сообщество занимался поиском и хранением взрывчатки из тайников, расположенных в Запорожской области. Также он прошел обучение по изготовлению взрывных устройств, а в 2023 году собрал СВУ и спрятал в своем гараже.
Вместе с другим участником группы мужчина планировал теракт в отношении местного жителя. За потенциальной жертвой следили в течение двух недель, но привести план в исполнение не смогли. 8 августа 2023 года экстремист был задержан с взрывным устройством.
Суд в Ростове приговорил задержанного к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также был назначен штраф в 700 тысяч рублей. Добавим, приговор еще не вступил в силу.
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