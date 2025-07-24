В Волгограде водитель такси умер в больнице после ДТП с бензовозом

В этом ДТП, напомним, пострадал и пассажир легкового автомобиля.
— Мужчина 49 лет направлен на амбулаторное лечение. Мужчина 36 лет несмотря на усилия медиков скончался, — уточнили в облздраве.
Ранее сообщалось, что в 16−10 час. напротив дома № 1 «в» по ул. Джека Лондона столкнулись автомобили Dongfeng и Renault Logan. Автомобиль такси вез пассажира. Пострадавших доставили в больницу. Водитель находился в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства ДТП выясняются. Знакомые водителя автомобиля такси в соцсетях просили откликнуться очевидцев этого ДТП.