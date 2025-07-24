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В Волгограде водитель такси умер в больнице после ДТП с бензовозом

В больнице скончался водитель такси, который накануне попал в страшное ДТП с бензовозом в Красноармейском районе Волгограда. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 24 июля, в комитете здравоохранения региона.

В этом ДТП, напомним, пострадал и пассажир легкового автомобиля.

— Мужчина 49 лет направлен на амбулаторное лечение. Мужчина 36 лет несмотря на усилия медиков скончался, — уточнили в облздраве.

Ранее сообщалось, что в 16−10 час. напротив дома № 1 «в» по ул. Джека Лондона столкнулись автомобили Dongfeng и Renault Logan. Автомобиль такси вез пассажира. Пострадавших доставили в больницу. Водитель находился в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства ДТП выясняются. Знакомые водителя автомобиля такси в соцсетях просили откликнуться очевидцев этого ДТП.