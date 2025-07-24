Под Волгоградом после массового ДТП с фурой госпитализированы двое детей

Отметим, в результате аварии не обошлось без пострадавших. Прибывшими на место аварии медиками были госпитализированы трое пассажиров, находящихся в салоне автомобиля Honda. В их числе две девочки в возрасте 11 и 16 лет. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются Госавтоинспекцией.