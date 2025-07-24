В Самарской области осудили 78-летнего пенсионера, который ударил подругу совком

Суд установил, что в апреле 2025 года между подсудимым и его знакомой произошел конфликт во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры пенсионер нанес женщине несколько ударов металлическим совком по голове. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь, а ее невестка вызвала скорую и полицию.