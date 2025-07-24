В Самарской области осудили 78-летнего пенсионера, который ударил подругу совком

Сергиевский районный суд вынес приговор 78-летнему жителю поселка Серноводск. Мужчина признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета в качестве оружия).
Суд установил, что в апреле 2025 года между подсудимым и его знакомой произошел конфликт во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры пенсионер нанес женщине несколько ударов металлическим совком по голове. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь, а ее невестка вызвала скорую и полицию.
Преступник был задержан на месте происшествия. Учитывая пожилой возраст подсудимого, его явку с повинной и принесенные потерпевшей извинения, суд назначил условное наказание сроком на 1 год лишения свободы.
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