Миллиард составят убытки туротрасли из-за ЧП на Городецком гидроузле

Окончательный размер ущерба, по его словам, будет зависеть от времени, затраченного на ликвидацию последствий инцидента. Вероятно, лица, ответственные за случившееся, будут обязаны компенсировать возникшие издержки.
Следует напомнить, что инцидент произошел 22 июля утром во время строительства дополнительной шлюзовой камеры. Обрушение конструкции вызвало затопление и привело к закрытию гидроузла, парализовав движение судов.
Ежедневно через Городецкий гидроузел проходит от десяти до двадцати круизных лайнеров. Каждый год около полумиллиона туристов выбирают речные путешествия.
Помимо туристического сектора, убытки несут и компании, занимающиеся грузоперевозками. В окрестностях Нижнего Новгорода образовалось скопление судов, вынужденных простаивать из-за прекращения судоходства. По информации отраслевого источника, ежедневная стоимость фрахта грузового судна с экипажем может достигать 300 тысяч рублей, и, соответственно, чем дольше продолжается простой, тем существеннее становятся финансовые потери.
Информации о сроках возобновления судоходства на Городецком гидроузле пока не поступало.