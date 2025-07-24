Миллиард составят убытки туротрасли из-за ЧП на Городецком гидроузле

Помимо туристического сектора, убытки несут и компании, занимающиеся грузоперевозками. В окрестностях Нижнего Новгорода образовалось скопление судов, вынужденных простаивать из-за прекращения судоходства. По информации отраслевого источника, ежедневная стоимость фрахта грузового судна с экипажем может достигать 300 тысяч рублей, и, соответственно, чем дольше продолжается простой, тем существеннее становятся финансовые потери.