Пансионат в Уфе, где подозревали жестокое обращение с пенсионеркой, не закроют

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии посетили уфимский пансионат, попавший в центр скандала после появления шокирующего видео. На записи, как утверждается, видно, как одного из постояльцев обматывают простынями и связывают. Константин Толкачев сообщил, что сейчас проверяется, действительно ли инцидент произошел в этом учреждении, а расследованием уже занимаются прокуратура и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По словам спикера парламента, в отличие от предыдущих происшествий в домах престарелых, здесь речь идет о легальной организации, известной надзорным ведомствам.
Толкачев заявил, что пока закрывать пансионат не планируют. Проверяющие не нашли прямых угроз для жизни и здоровья проживающих, однако выявили серьезные нарушения. В связи с этим к учреждению применят административные меры.
Оказалось, что здание не соответствует нормам: почти 50 человек живут на площади всего около 500 квадратных метров, что в два раза меньше требуемого. В пансионате всего один душ, нет медкабинета, зоны карантина и условий для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, отсутствуют отдельные помещения для хранения вещей.
Власти решили проверить все 18 частных пансионатов республики. Толкачев также отметил, что нужно решить вопрос с нелегальными домами престарелых, которые остаются вне контроля государства.
Ранее Госсобрание уже предлагало ввести обязательное лицензирование такой деятельности, но инициатива не получила поддержки в Госдуме. Однако, как пояснил Толкачев, этот вопрос могут поднять снова.
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