Пансионат в Уфе, где подозревали жестокое обращение с пенсионеркой, не закроют

Оказалось, что здание не соответствует нормам: почти 50 человек живут на площади всего около 500 квадратных метров, что в два раза меньше требуемого. В пансионате всего один душ, нет медкабинета, зоны карантина и условий для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, отсутствуют отдельные помещения для хранения вещей.