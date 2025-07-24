В самарской школе работник получил тяжелые травмы

ЧП произошло в школе «Кадет» № 95. В одном из кабинетов протекла крыша, и заведующий хозяйством по указанию администрации школы отключал электрощит от питания. При этом он получил удар током, упал со стремянки и ударился об пол головой и плечом. В результате работник получил тяжкие травмы.