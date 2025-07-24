В Тайшете полицейские задержали мотоциклиста без прав

В Тайшет во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на мотоциклиста, который ехал на повышенной скорости. Автоинспекторы подавали водителю сигнал об остановке, но он их проигнорировал и пытался скрыться. Полицейским удалось задержать лихача после погони. Об этом КП-Иркутск стало известно от региональной Госавтоинспекции.