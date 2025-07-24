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Погибшему в ДТП в Неманском районе было 18 лет

Еще трое молодых людей из искореженного «Фольксвагена» получили травмы.

Источник: пресс-служба МЧС Калининградской области

Погибшему в вечернем ДТП в Неманском районе было 18 лет. Подробности дорожного происшествия сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Водитель легковушки не на трассе «Чапаево — Грибоедово — Маломожайское» не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и столкнулся с автобусом. Тот ехал по главной дороге. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

Водитель «Фольксвагена» скончался на месте. 17-летний, 18-летний и 19-летний пассажиры машины были госпитализированы. Из искореженного авто их доставали спасатели.