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Универмаг в Новошахтинске был закрыт в момент пожара, посетителей не было

Власти Новошахтинска сообщили об отсутствии посетителей в горящем универмаге.

Источник: Комсомольская правда

Посетителей в полыхающем торговом центре Новошахтинска не было. Об этом 24 июля сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС и городской администрации.

— На момент возгорания универмаг был закрыт, посетителей внутри не было. Информация о пострадавших не поступала, — отмечают в городской администрации.

Власти Новошахтинска также уточняют, что горение происходит примерно с 8:18 в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4.

Ранее в МЧС сообщали, что огнем охвачено 30 кв. метров, однако с того момента прошло время, и пламя могло распространиться. Обновленные данные пока не поступали. Известно, что на месте происшествия задействовали 46 человек и 14 спецмашин, в том числе от МЧС — 38 человек и 11 единиц техники.

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