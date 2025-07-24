Универмаг в Новошахтинске был закрыт в момент пожара, посетителей не было

Ранее в МЧС сообщали, что огнем охвачено 30 кв. метров, однако с того момента прошло время, и пламя могло распространиться. Обновленные данные пока не поступали. Известно, что на месте происшествия задействовали 46 человек и 14 спецмашин, в том числе от МЧС — 38 человек и 11 единиц техники.