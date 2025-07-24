Минздрав: более 16 тысяч человек обратились к медикам из-за укусов клещей

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 16 тысяч человек за шесть месяцев этого года обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщила пресс-служба Минздрава.
Как отметили в профильном ведомстве, это на 10,8% больше, чем за было в первом полугодии прошлого года. Тогда за помощью обратились более 15,3 тысячи покусанных клещами людей.
По информации Минздрава, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Гродненской и Брестской областях, а также Минске. Меньше всего пострадавших от этих насекомых отмечается в Минской и Витебской областях.
«Чаще всего — более 70% — “нападение” клещей происходило в лесной зоне. Реже, но также встречаются клещи на приусадебных участках и в населенных пунктах», — рассказали в ведомстве.
Что касается заражения Лайм-боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, то медицинские работники регистрируют снижение — в 1,2 раза.
В этом году клещи активизировались ранней весной: в середине марта в южных регионах Беларуси за помощью к медикам обратились 17 человек.
Клещи после зимы чаще всего проявляют сезонную активность в Брестской, Минской, Могилевской областях, а также в ряде районов самой северной области страны — Витебской.