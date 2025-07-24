Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области 23 июля

Жертвами ДТП в Нижегородской области 23 июля стали четыре человека. Статистику происшествий обнародовали в региональном управлении ГИБДД.
Смертельная авария произошла на трассе Городец — Зарубино. Там водитель «Хендая» не справился с управлением, его машину выбросило на встречку, где она столкнулась с другой иномаркой. Мужчина погиб. Остальные участники аварии пострадали.
Еще одно ДТП с летальным исходом случилось на М-12. Водитель китайского авто не выбрал безопасную дистанцию, влетел в «Мерседес» с полуприцепом, в результате чего скончался.
Также на 478 км автодороги Москва — Казань погиб водитель «Хендай», который заснул за рулем, в результате чего его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».
Жертвой еще одного ДТП в среду стал пешеход. Его насмерть сбила машина в поселке Красная Горка.
В общей сложности за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали девять ДТП. 11 человек получили травмы.