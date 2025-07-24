С 7 ноября возобновятся чартерные рейсы из Уфы во Вьетнам

С 7 ноября жители Башкирии снова смогут улететь прямым рейсом во Вьетнам. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.
Самолеты будут летать по маршруту Нячанг (Камрань) — Уфа — Нячанг (Камрань) раз в 12 дней. Перевозки осуществятся на лайнерах Boeing 767−300.
Напомним, что ранее из столицы Башкирии возобновились авиаперелеты в Тобольск, а также в Грузию.
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