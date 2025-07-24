Площадь пожара в торговом центре в Новошахтинске увеличилась до 1300 кв. метров

В торговом центре в Новошахтинске увеличилась площадь пожара. Об этом днем 24 июля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— К этой минуте огнем охвачено 1300 кв. метров, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее полыхало 30 кв. метров. Также, по данным МЧС, на месте происшествия усилили группировку сил и средств: задействовали 84 человека и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.
Добавим, по информации местных властей, горение происходит с 8:18 в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Предварительно, посетителей в здании на момент пожара не было. Информация уточняется.
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