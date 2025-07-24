В Минусинске арестован водитель, бросивший ребенка после ДТП

В Минусинске вынесено решение суда по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего велосипедиста, произошедшем 23 июля.
Согласно материалам дела, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Тимирязева в направлении улицы Трегубенко, совершил наезд на 11-летнего ребенка, который, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
После столкновения водитель остановил машину, переговорил с школьником и связался с его матерью по телефону, но, не дождавшись прибытия сотрудников полиции и медиков скорой помощи, покинул место происшествия, оставив несовершеннолетнего одного. Позднее на место происшествия прибыла мать пострадавшего и вызванная очевидцами бригада скорой медицинской помощи. Была оказана необходимая медицинская помощь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя транспортного средства. В ходе расследования выяснилось, что он никогда не имел водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.
По факту оставления места дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя был составлен административный материал. Суд, рассмотрев представленные материалы дела, назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярские спасатели оперативно ликвидировали последствия ДТП. За минувшие сутки сотрудники МЧС России шесть раз выезжали на устранение последствий дорожно-транспортных происшествий.