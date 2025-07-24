В Минусинске арестован водитель, бросивший ребенка после ДТП

После столкновения водитель остановил машину, переговорил с школьником и связался с его матерью по телефону, но, не дождавшись прибытия сотрудников полиции и медиков скорой помощи, покинул место происшествия, оставив несовершеннолетнего одного. Позднее на место происшествия прибыла мать пострадавшего и вызванная очевидцами бригада скорой медицинской помощи. Была оказана необходимая медицинская помощь.