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Экипаж разбившегося под Тындой самолета родом из Иркутской области

На борту находились 43 пассажира и 6 членов экипажа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Амурской области произошло крушение самолета, который принадлежал иркутской авиакомпании. Борт следовал из Благовещенска в Тынду. Однако спустя полтора часа после вылета, в 12:51 по местному времени, воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь. По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира. Также там находились шесть членов экипажа, все из которых жители Иркутской области. Об этом сообщают власти Приангарья.

— Буквально только что с коллегами провели оперативное совещание. Создан штаб, его руководителем назначен зампред правительства Александр Суханов. По линии минсоца поручил связаться с семьями членов экипажа. Глава минтранса Максим Лобанов должен предоставить список пассажиров. Находимся на связи с Росавиацией. Вечером еще раз соберемся, — рассказывают власти области.

На месте происшествия уже обнаружены обломки самолета в 15 километрах от Тынды. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура совместно с Тындинской транспортной прокуратурой начала проверку по факту происшествия.