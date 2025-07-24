Экипаж разбившегося под Тындой самолета родом из Иркутской области

В Амурской области произошло крушение самолета, который принадлежал иркутской авиакомпании. Борт следовал из Благовещенска в Тынду. Однако спустя полтора часа после вылета, в 12:51 по местному времени, воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь. По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира. Также там находились шесть членов экипажа, все из которых жители Иркутской области. Об этом сообщают власти Приангарья.