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В Челябинской области на 7% снизился уровень преступности

В Челябинской области сократилось количество убийств и грабежей.

В Челябинской области за последние полгода на 7% снизился уровень преступности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

В регионе стало на 13,7% меньше убийств и на 11,3% меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Количество грабежей сократилось сразу на 32%, а количество мошенничеств — только на 6,1%

— За первое полугодие в органы внутренних дел поступило свыше 350 тысяч сообщений, из которых более 26 тысяч — о преступлениях, — уточнили в областном полицейском главке.

Напомним, в 2023 году на Южном Урале снизился уровень преступности, но увеличилась пропорция особо тяжких преступлений. За 2024 год уровень преступности понизился на 11%, но стало больше случаев интернет-мошенничества.