На борту рухнувшего Ан-24 летел известный хирург Леонид Майзель

Леониду Майзелю был 71 год, из которых 48 лет он посвятил медицине. Он работал в Краевой клинической больнице № 1 в Хабаровске. По данным канала, свое последнеедежурство в больнице хирург провел в минувшее воскресенье, 20 июля.