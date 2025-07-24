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На борту рухнувшего Ан-24 летел известный хирург Леонид Майзель

Среди пассажиров потерпевшего крушение в Амурской области был торакальный хирург и онколог Леонид Майзель.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Известный на Дальнем Востоке торакальный хирург и онколог Леонид Майзель летел на борту Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Леониду Майзелю был 71 год, из которых 48 лет он посвятил медицине. Он работал в Краевой клинической больнице № 1 в Хабаровске. По данным канала, свое последнеедежурство в больнице хирург провел в минувшее воскресенье, 20 июля.

Среди наград Майзеля — орден Почета, полученный за спасение людей после землетрясения в Нефтегорске в 1995 году.

Командиром разбившегося Ан-24 был 61-летний Вячеслав Логвинов. Как и остальные члены экипажа, он был уроженцем Иркутской области.