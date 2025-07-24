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Количество сил и средств увеличили при тушении пожара в универмаге Новошахтинска

В тушении торгового центра в Новошахтинске задействовали уже 84 человека и 29 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске на месте тушение торгового центра увеличили количество сил и средств, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее работали 46 человек и 14 единиц техники. Теперь задействовано 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашина.

Напомним, горение происходит с 8:18 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Известно, что пламя изначально полыхало на 30 кв. метрах, а потом начало распространяться. Предварительно, на момент пожара посетителей в здании не было.

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