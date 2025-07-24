Количество сил и средств увеличили при тушении пожара в универмаге Новошахтинска

Напомним, горение происходит с 8:18 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Известно, что пламя изначально полыхало на 30 кв. метрах, а потом начало распространяться. Предварительно, на момент пожара посетителей в здании не было.