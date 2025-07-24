Генпрокуратура: в Беларуси заблокированы тысячи преступных сайтов

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более пяти тысяч интернет-ресурсов, посредством которых совершались киберпреступления, заблокировано в Беларуси по решению правоохранительных органов, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник управления генеральной прокуратуры Беларуси Сергей Замаро.
«Если мы говорим о киберпреступности, то речь в первую очередь идет о современном выявлении и блокировании неких интернет-ресурсов, интернет- сайтов которые используются в преступной деятельности. В этом направлении мы также системно работаем. И в соответствии с законом о СМИ у генпрокурора, прокуроров областей и Минска есть право вынесения постановлений на блокировку преступных интернет-ресурсов», -сказал он.
В текущем году в Уголовно-процессуальный кодекс внесена норма о том, что такое право получили председатель СК, председатель КГБ и министр внутренних дел.
«Заблокировано более пяти тысяч, преступных интернет ресурсов, работа продолжается, мы во всеоружии, вырабатываются механизмы», — сказал Замаро.
Снижение киберпреступности.
Говоря о важности борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, в Беларуси, представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что на уровне государства выстроена система противодействия киберпреступности, в 2019 году была принята Концепция нацбезопасности, в соответствии с которой в правоохранительных органах специальные подразделения, есть нормативно правовое регулирование противодействие киберпреступности.
«Благодаря принятым мера в Беларуси в этом году наблюдается тенденция снижения киберпреступности (…) на уровне 18%. Также снижается число таких преступлений как кибермошенничество и киберхищение», — сказал Замаро.
Вместе с тем он отметил, что преступления в сфере высоких технологий, это не только хищения, высокие технологии в сети интернет используют преступники при совершении преступлений, связанных с наркотиками, экстремистских и террористических преступлений.
«Одним из ключевых вопросов в борьбе с киберхищениями является тема взаимодействия правоохранительных органов и банковских систем, в Беларуси выработан такой серьезный механизм, который закреплен указом президента номер 269», — отметил представитель генпрокуратуры.
И благодаря этому механизму, по его словам, теперь возможно выявлять и блокировать те банковские операции, которые совершаются под воздействием третьих лиц.
«Этот механизм себя серьезно зарекомендовал, и если мы говорили о сокращении числа киберхищений, то это благодаря именно этому выстроенному механизму», — подчеркнул он.
Начальник управления также отметил такой важный аспект борьбы с кибермошенниками, как усовершенствование правил оказания услуг электросвязи.
«Важно выстроить правильное понимание и у мобильных операторов, и у граждан, каким образом должны быть усовершенствованы услуги, чтобы минимизировать возможности преступников», — подчеркнул он.