Генпрокуратура: в Беларуси заблокированы тысячи преступных сайтов

«Если мы говорим о киберпреступности, то речь в первую очередь идет о современном выявлении и блокировании неких интернет-ресурсов, интернет- сайтов которые используются в преступной деятельности. В этом направлении мы также системно работаем. И в соответствии с законом о СМИ у генпрокурора, прокуроров областей и Минска есть право вынесения постановлений на блокировку преступных интернет-ресурсов», -сказал он.