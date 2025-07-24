Сказка о «безопасном счёте»: водитель из Гурьевска перевёл мошенникам около 10,5 млн рублей

51-летний водитель из Гурьевска перевел мошенникам около 10 500 000, поверив в сказку о «безопасном счёте». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На телефон мужчины в мессенджере поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что к банковскому счёту заявителя получили доступ посторонние.
«Собеседник под предлогом сохранности денежных средств и противодействия мошенникам убедил доверчивого гражданина перевести личные накопления на так называемый “безопасный счет”. Общая сумма ущерба составила 10 500 000 рублей», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).
В Калининграде студентка БФУ отдала больше 3,6 млн рублей мошенникам после звонка от «сотрудника компании сотовой связи».