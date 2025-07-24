На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько — пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
«Жители Хабаровского края были на самолете. Но сколько — неизвестно. Прописка при регистрации на такой рейс не требуется. Как и неизвестно, не вышли ли они в Благовещенске», — сказал собеседник.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.