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На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края были на борту самолета Ан-24, упавшего в Приамурье.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько — пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

«Жители Хабаровского края были на самолете. Но сколько — неизвестно. Прописка при регистрации на такой рейс не требуется. Как и неизвестно, не вышли ли они в Благовещенске», — сказал собеседник.

Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.