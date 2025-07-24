На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края

Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.