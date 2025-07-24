Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с пожаром в Новошахтинске

В прокуратуре Ростовской области начали проверку в связи с пожаром в торговом центре Новошахтинска. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
— Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. При выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования, — подчеркивают в прокуратуре.
Известно, что на место происшествия уже выехал заместитель прокурора города Леонид Лукьянченко.
Напомним, горение происходит с 8:18 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. К этому моменту площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров. На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.
Предварительно, на момент пожара посетителей в здании не было. Информация по пострадавшим уточняется.
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