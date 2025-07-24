Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с пожаром в Новошахтинске

Напомним, горение происходит с 8:18 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. К этому моменту площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров. На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.