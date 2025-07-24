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В Минске уснувший за рулем водитель врезался в осветительную мачту

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля уснул за рулем и совершил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 8.06 34-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Манюшко вблизи дома № 22 выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Предположительно, мужчина уснул за рулем.

Мужчина доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения, запрещается. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасность месте и отдохнуть.