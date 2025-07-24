Труп мужчины обнаружен на заброшенной парковке во Владивостоке

Речь о многострадальной «зоне отчуждения» на пересечении проспекта Красного Знамени и улицы Шилкинской — здание ТЦ «Приморье», которое давно не используется, так как признано самовольным строением и подлежит демонтажу, и такая же запущенная парковка возле него. Местные жители неоднократно заявляли, что бывшее «Приморье» является источником опасности. С него срываются куски фасада с риском попасть на головы прохожим (ограды вокруг здания нет, зато в него упирается пешеходный переход, которым пользуются ученики местных школ № 73 и № 11), в прошлом месяце в здании случился пожар. Заброшенный торговый центр стал пристанищем для бездомных, но в момент пожара в горевшем помещении людей не оказалось.