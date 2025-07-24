Труп мужчины обнаружен на заброшенной парковке во Владивостоке

Речь о многострадальной «зоне отчуждения» на пересечении проспекта Красного Знамени и улицы Шилкинской — здание ТЦ «Приморье», которое давно не используется, так как признано самовольным строением и подлежит демонтажу, и такая же запущенная парковка возле него. Местные жители неоднократно заявляли, что бывшее «Приморье» является источником опасности. С него срываются куски фасада с риском попасть на головы прохожим (ограды вокруг здания нет, зато в него упирается пешеходный переход, которым пользуются ученики местных школ № 73 и № 11), в прошлом месяце в здании случился пожар. Заброшенный торговый центр стал пристанищем для бездомных, но в момент пожара в горевшем помещении людей не оказалось.
Теперь ЧП постигло и парковку. На переднем сиденье брошенного самосвала, который давно мозолит глаза местным жителям, заметили мёртвого мужчину. Сообщается, что трагедия произошла на прошлой неделе, 19 июля 2025 года. Горожане неоднократно обращались в администрацию города с просьбой убрать автохлам, но обращения успехов не принесли.
Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, но горожане требуют немедленной реакции — незамедлительной ликвидации заброшенной парковки.
Отметим, что участок, на котором расположен ТЦ «Приморье», уже передан новому арендатору. В обязанность предпринимателя входит демонтаж заброшенного здания. На его месте он имеет право построить другой административно-торговый центр или общепит.