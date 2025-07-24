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Две пожилые женщины пострадали в ДТП в центре Челябинска

Две пожилые женщины пострадали в ДТП в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 24 июля.

Около дома 62 по улице Каслинская столкнулись Geely и Hyundai, автомобили управляли мужчины 1967 и 1989 годов рождения соответственно. После удара китайский кроссовер опрокинулся.

В результате травмы получили пассажиры Geely — женщины 1950 и 1941 годов рождения.

На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.