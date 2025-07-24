Две пожилые женщины пострадали в ДТП в центре Челябинска

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося 24 июля.
Около дома 62 по улице Каслинская столкнулись Geely и Hyundai, автомобили управляли мужчины 1967 и 1989 годов рождения соответственно. После удара китайский кроссовер опрокинулся.
В результате травмы получили пассажиры Geely — женщины 1950 и 1941 годов рождения.
На месте происшествия работают инспекторы дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.