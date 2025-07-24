Бывший руководитель сельхозпредприятия получил срок за коррупционное преступление

Бывший генеральный директор сельскохозяйственной компании признан виновным в получении незаконного вознаграждения.
По материалам дела, с середины 2022 года до конца года фигурант систематически получал деньги от предпринимателя, который оказывал предприятию транспортные услуги и предоставлял спецтехнику для вывоза отходов.
Механизм преступления был построен на злоупотреблении служебным положением: за 232 тысячи рублей руководитель подписывал фиктивные акты, где объемы выполненных работ были искусственно завышены. Финансовые последствия для компании оказались серьезными — ущерб превысил 6 миллионов рублей. Эти средства будут взысканы с осужденного в рамках гражданского иска.
Суд вынес суровое решение: экс-директор отправится в исправительную колонию общего режима на 5 лет. Помимо этого, конфискована вся сумма полученного незаконного вознаграждения. Правоохранительные органы провели тщательное расследование: материалы были собраны следственным управлением СК России при поддержке управления экономической безопасности регионального УМВД.
На текущий момент приговор находится на стадии обжалования и еще не вступил в законную силу, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.