Бывший руководитель сельхозпредприятия получил срок за коррупционное преступление

Механизм преступления был построен на злоупотреблении служебным положением: за 232 тысячи рублей руководитель подписывал фиктивные акты, где объемы выполненных работ были искусственно завышены. Финансовые последствия для компании оказались серьезными — ущерб превысил 6 миллионов рублей. Эти средства будут взысканы с осужденного в рамках гражданского иска.