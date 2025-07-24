Пилотом разбившегося самолёта Ан-24 был житель Иркутской области

24 июля 2025 года при заходе на посадку в аэропорт Тынды пропал с радаров самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара». Обломки воздушного судна с 49 людьми на борту, включая 6 членов экипажа, были обнаружены в 15 километрах от города. Командиром воздушного судна был 61-летний иркутский пилот Вячеслав Логвинов. Сообщает regnum.ru.