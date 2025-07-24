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Пилотом разбившегося самолёта Ан-24 был житель Иркутской области

Командиром воздушного судна был 61-иркутский пилот Вячеслав Логвинов.

24 июля 2025 года при заходе на посадку в аэропорт Тынды пропал с радаров самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара». Обломки воздушного судна с 49 людьми на борту, включая 6 членов экипажа, были обнаружены в 15 километрах от города. Командиром воздушного судна был 61-летний иркутский пилот Вячеслав Логвинов. Сообщает regnum.ru.

Логвинов получил профессиональное образование в Военном институте Сил воздушной обороны, который окончил в 1985 году. За годы летной карьеры он накопил значительный опыт пилотирования самолетов типа Ан-24. До работы в авиакомпании «Ангара» работал в «ИрАэро».

Лайнер, совершавший перелет по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал отвечать на запросы диспетчеров при приближении к тындинскому аэропорту.