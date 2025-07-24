Полицейские отводят транспорт около полыхающего торгового центра в Новошахтинске

На месте пожара в Новошахтинске сотрудники полиции выполняют отвод транспорта и следят за правопорядком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Сейчас ведется работа на прилегающей территории, контролируется проезд спецтехники, — рассказали в донском главке МВД.
Напомним, горение происходит с 8:18 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. К этому моменту площадь пожара увеличилась до 1300 кв. метров. На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.
Предварительно, на момент пожара посетителей в здании не было. Информация по пострадавшим уточняется. Проверку по факту случившегося уже начали сотрудники прокуратуры и следователи.
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