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На территории СНТ в Ростове разгорелся ландшафтный пожар

800 кв. метров травы охвачено огнем на территории СНТ в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Дым, который заметили жители Западного в Ростове-на-Дону, распространился с территории садового товарищества, где загорелась трава. Эта информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

— СНТ «Изумруд», на площади в 800 кв. метров горит трава, — сообщили журналистам в экстренном ведомстве.

Жителям Дона напоминают: в жаркую и ветреную погоду нельзя разводить костры, а также выжигать сухую растительность. Добавим, за прошедшие сутки в регионе произошло 13 техногенных пожаров и 9 возгораний сухой растительности.

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