На территории СНТ в Ростове разгорелся ландшафтный пожар

Дым, который заметили жители Западного в Ростове-на-Дону, распространился с территории садового товарищества, где загорелась трава. Эта информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
— СНТ «Изумруд», на площади в 800 кв. метров горит трава, — сообщили журналистам в экстренном ведомстве.
Жителям Дона напоминают: в жаркую и ветреную погоду нельзя разводить костры, а также выжигать сухую растительность. Добавим, за прошедшие сутки в регионе произошло 13 техногенных пожаров и 9 возгораний сухой растительности.
Подпишись на нас в Telegram.