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19-летнюю девушку-зацепера задержали между вагонами поезда Петербург — Москва

Жительница Северной столицы получила два административных протокола.

Источник: Комсомольская правда

Между вагонами высокоскоростного поезда Петербург — Москва, который не успел толком отойти от Московского вокзала, обнаружили 19-летнюю девушку-зацепера. Жительница Северной столицы объяснила, что таким образом хотела добраться до столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Машинисту пришлось совершить вынужденную остановку. Любительницу экстремальной езды сняли и препроводили в дежурную часть, — рассказали в ведомстве.

Девушке напомнили об опасностях так называемого зацепинга. Но без привлечения к ответственности не обошлось. В ее отношении составили сразу два административных протокола по статье 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте») и статье 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение в области транспортной безопасности»).