19-летнюю девушку-зацепера задержали между вагонами поезда Петербург — Москва

Девушке напомнили об опасностях так называемого зацепинга. Но без привлечения к ответственности не обошлось. В ее отношении составили сразу два административных протокола по статье 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте») и статье 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение в области транспортной безопасности»).