При пожаре в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник МЧС

Напомним, пожар вспыхнул около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Ранее площадь пожара составила 1300 кв. метров. В 12:25 объявили ликвидацию открытого горения, сейчас еще ведется тушение. На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.