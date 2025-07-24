При пожаре в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник МЧС, его коллега получил ожоги. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба регионального управления экстренного ведомства.
Изначально проверялась информация о том, что в лифте горящего здания могут находиться двое работников торгового центра. На поиски направили звенья газодымозащитной службы. В итоге была потеряна связь с двумя пожарными.
— К сожалению, один из сотрудников погиб, второго с ожогами конечностей вынесли из здания и передали медикам, — рассказали в МЧС.
Напомним, пожар вспыхнул около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Ранее площадь пожара составила 1300 кв. метров. В 12:25 объявили ликвидацию открытого горения, сейчас еще ведется тушение. На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину.
Проверку по факту случившегося уже начали сотрудники прокуратуры и следователи.
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