При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный

«На пожаре в Ростовской области один огнеборец погиб, другой пострадал. Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России», — говорится в сообщении.