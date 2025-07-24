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При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный

При тушении пожара в ТЦ в Новошахтинске Ростовской области погиб пожарный.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Один пожарный погиб, второй пострадал при тушении в ТЦ в Новошахтинске, их направили к лифту, где могли быть люди, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На пожаре в Ростовской области один огнеборец погиб, другой пострадал. Связь с ними была потеряна при поиске людей в горящем торговом центре. Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам.