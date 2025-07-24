Казахстанка потратила на авиабилеты 240 тыс. тенге, но улететь не смогла

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции в Карагандинской области с заявлением обратилась жительница Шахтинска по факту мошенничества.
По словам потерпевшей, она заранее приобрела четыре авиабилета на сумму 240 тысяч тенге. Однако в день вылета при регистрации в аэропорту выяснилось, что два билета были аннулированы, а возврат оформлен без ее ведома. Материальный ущерб составил 140 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.
«Ею оказалась 53-летняя сотрудница билетной кассы. Женщина признала свою вину и дала признательные показания», — рассказали в МВД. В процессе дальнейшего расследования полицейскими выявлено еще 16 эпизодов аналогичных правонарушений.
«Все потерпевшие приобретали железнодорожные билеты у той же кассирши, однако поездки не состоялись — билеты были отменены, а деньги возвращены не покупателям, а присвоены злоумышленницей», — сообщили в ведомстве.
Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование завершили. Материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.