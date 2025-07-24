Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка потратила на авиабилеты 240 тыс. тенге, но улететь не смогла

Казахстанка купила четыре авиабилета, но при регистрации выяснилось, что два из них оказались аннулированы. В мошенничестве подозревают сотрудницу билетной кассы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции в Карагандинской области с заявлением обратилась жительница Шахтинска по факту мошенничества.

По словам потерпевшей, она заранее приобрела четыре авиабилета на сумму 240 тысяч тенге. Однако в день вылета при регистрации в аэропорту выяснилось, что два билета были аннулированы, а возврат оформлен без ее ведома. Материальный ущерб составил 140 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.

«Ею оказалась 53-летняя сотрудница билетной кассы. Женщина признала свою вину и дала признательные показания», — рассказали в МВД. В процессе дальнейшего расследования полицейскими выявлено еще 16 эпизодов аналогичных правонарушений.

«Все потерпевшие приобретали железнодорожные билеты у той же кассирши, однако поездки не состоялись — билеты были отменены, а деньги возвращены не покупателям, а присвоены злоумышленницей», — сообщили в ведомстве.

Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 млн тенге. В настоящее время досудебное расследование завершили. Материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.