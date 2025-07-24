Казахстанка потратила на авиабилеты 240 тыс. тенге, но улететь не смогла

По словам потерпевшей, она заранее приобрела четыре авиабилета на сумму 240 тысяч тенге. Однако в день вылета при регистрации в аэропорту выяснилось, что два билета были аннулированы, а возврат оформлен без ее ведома. Материальный ущерб составил 140 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.