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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи. Главное

Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи вспыхнули вооруженные столкновения. В развязывании конфликта стороны обвинили друг друга. В ходе боев зафиксированы жертвы, есть раненые. Военные столкновения начались после того, как Таиланд вечером в среду отозвал своего посла из Пномпеня и заявил о высылке посла Камбоджи из Бангкока, сообщают «Ведомости». Подробности о причинах конфликта, позициях сторон и возможных рисках для туристов — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Позиция Таиланда

Согласно заявлению тайских военных, Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, после чего направила войска в район к границе, где находится спорный храм Та Моан Том. Представитель армии Таиланда сообщил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, ранив двух тайских солдат, и использовали различные виды оружия, включая ракетные установки. В заявлении МИД Таиланда говорится, что камбоджийская артиллерия обстреляла тайскую военную базу и гражданские объекты, в том числе больницу, что привело к жертвам среди мирного населения, пишут «Ведомости».

По информации местных властей, снаряд разрушил дома в провинции Сурин возле границы с Камбоджей. Известно о гибели двух человек, свыше 40 тыс. мирных жителей из 86 деревень эвакуировали.

The Nation сообщает, что администрации четырех таиландских провинций, граничащих с Камбоджей, издали распоряжения об эвакуации населения из приграничной зоны. Постоянный секретарь тайского МВД Ансит Сампхантхарат сообщил, что вероятность обострения ситуации крайне высокая.

По информации Reuters, тайский истребитель F-16 нанес несколько авиаударов по территории противника. Согласно заявлению представителей армии Таиланда, один из шести самолетов, которые планировалось поднять в небо вблизи спорного участка границы, выполнил боевой вылет и уничтожил военный объект в Камбодже.

Позиция Камбоджи

По заявлению представителя Минобороны Камбоджи, тайские военные незаконно пересекли границу, никаких провокаций со стороны Камбоджи не было. Камбоджийская армия была вынуждена начать наступление в целях самообороны.

МИД Камбоджи охарактеризовал авиаудары Таиланда как «необоснованные» и потребовал немедленного вывода тайских войск с территории страны. В заявлении внешнеполитического ведомства содержится призыв к соседнему государству воздержаться от любых провокационных шагов, способных усугубить конфликт.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал к созыву экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации на границе, заявив, что действия Таиланда «не были ничем спровоцированы».

Безопасность туристов

Тайский МИД призвал граждан страны, находящихся в Камбодже, срочно покинуть территорию соседнего государства. Ведомство также рекомендовало воздержаться от любых поездок в Камбоджу до стабилизации обстановки в связи с продолжающимися военными столкновениями на границе.

«РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, сообщают, что популярные среди путешественников из России курортные зоны Таиланда находятся вдали от зоны конфликта и остаются безопасными для отдыха. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России также отметили, что военные действия происходят далеко от популярных курортов, а туристический поток в Камбоджу практически отсутствует, кроме единичных индивидуалов-экстремалов.

Представители туристической отрасли также отметили, что россияне не отказываются от приобретенных туров в Таиланд, несмотря на обострение ситуации на тайско-камбоджийской границе.

Причины конфликта

21 июля тайские власти выдвинули обвинения в адрес Камбоджи, утверждая, что соседняя страна заминировала спорные приграничные территории. Согласно заявлению Таиланда, 16 июля в провинции Убонратчатхани при патрулировании тайской территории трое военнослужащих подорвались на мине, один из них получил тяжелое ранение.

Камбоджийская сторона категорически отвергла эти обвинения, пояснив, что инцидент произошел из-за отклонения тайских солдат от установленных маршрутов. Пномпень уверен, что камбоджийские солдаты подорвались на мине, оставшейся со времен прошлых вооруженных конфликтов в регионе.

Согласно заявлениям военных Таиланда, с 18 по 20 июля в приграничном районе, где произошел подрыв на мине, были обнаружены 10 новых противопехотных мин ПМН-2. Представители тайской армии подчеркнули, что данный тип мин не состоит на вооружении и хранится на складах страны.

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