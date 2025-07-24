Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи. Главное

Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи вспыхнули вооруженные столкновения. В развязывании конфликта стороны обвинили друг друга. В ходе боев зафиксированы жертвы, есть раненые. Военные столкновения начались после того, как Таиланд вечером в среду отозвал своего посла из Пномпеня и заявил о высылке посла Камбоджи из Бангкока, сообщают «Ведомости». Подробности о причинах конфликта, позициях сторон и возможных рисках для туристов — в материале.