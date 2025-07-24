Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи. Главное

Позиция Таиланда
Согласно заявлению тайских военных, Камбоджа запустила разведывательный беспилотник, после чего направила войска в район к границе, где находится спорный храм Та Моан Том. Представитель армии Таиланда сообщил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, ранив двух тайских солдат, и использовали различные виды оружия, включая ракетные установки. В заявлении МИД Таиланда говорится, что камбоджийская артиллерия обстреляла тайскую военную базу и гражданские объекты, в том числе больницу, что привело к жертвам среди мирного населения, пишут «Ведомости».
По информации местных властей, снаряд разрушил дома в провинции Сурин возле границы с Камбоджей. Известно о гибели двух человек, свыше 40 тыс. мирных жителей из 86 деревень эвакуировали.
По информации Reuters, тайский истребитель F-16 нанес несколько авиаударов по территории противника. Согласно заявлению представителей армии Таиланда, один из шести самолетов, которые планировалось поднять в небо вблизи спорного участка границы, выполнил боевой вылет и уничтожил военный объект в Камбодже.
Позиция Камбоджи
По заявлению представителя Минобороны Камбоджи, тайские военные незаконно пересекли границу, никаких провокаций со стороны Камбоджи не было. Камбоджийская армия была вынуждена начать наступление в целях самообороны.
МИД Камбоджи охарактеризовал авиаудары Таиланда как «необоснованные» и потребовал немедленного вывода тайских войск с территории страны. В заявлении внешнеполитического ведомства содержится призыв к соседнему государству воздержаться от любых провокационных шагов, способных усугубить конфликт.
Безопасность туристов
Тайский МИД призвал граждан страны, находящихся в Камбодже, срочно покинуть территорию соседнего государства. Ведомство также рекомендовало воздержаться от любых поездок в Камбоджу до стабилизации обстановки в связи с продолжающимися военными столкновениями на границе.
«РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, сообщают, что популярные среди путешественников из России курортные зоны Таиланда находятся вдали от зоны конфликта и остаются безопасными для отдыха. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России также отметили, что военные действия происходят далеко от популярных курортов, а туристический поток в Камбоджу практически отсутствует, кроме единичных индивидуалов-экстремалов.
Представители туристической отрасли также отметили, что россияне не отказываются от приобретенных туров в Таиланд, несмотря на обострение ситуации на тайско-камбоджийской границе.
Причины конфликта
21 июля тайские власти выдвинули обвинения в адрес Камбоджи, утверждая, что соседняя страна заминировала спорные приграничные территории. Согласно заявлению Таиланда, 16 июля в провинции Убонратчатхани при патрулировании тайской территории трое военнослужащих подорвались на мине, один из них получил тяжелое ранение.
Камбоджийская сторона категорически отвергла эти обвинения, пояснив, что инцидент произошел из-за отклонения тайских солдат от установленных маршрутов. Пномпень уверен, что камбоджийские солдаты подорвались на мине, оставшейся со времен прошлых вооруженных конфликтов в регионе.
Согласно заявлениям военных Таиланда, с 18 по 20 июля в приграничном районе, где произошел подрыв на мине, были обнаружены 10 новых противопехотных мин ПМН-2. Представители тайской армии подчеркнули, что данный тип мин не состоит на вооружении и хранится на складах страны.