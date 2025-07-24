250 «квадратов» крыши рухнули в школьном зале под Мангистау — возбуждено дело

Утром 23 июля около 6:30 в актовом зале общеобразовательной школы-гимназии в селе Курык Каракиянского района произошло обрушение кровли. К счастью, в момент инцидента в здании никого не было — пострадавших нет, передает BAQ.KZ.
Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров. На место происшествия прибыли специальные эксперты и представители компетентных органов. Ведутся технические проверки, работает комиссия по выяснению причин и последствий чрезвычайной ситуации.
Школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Её проектная мощность — 1200 учеников.
Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов прибыл на место происшествия, осмотрел актовый зал и ознакомился с текущей ситуацией.
По факту обрушения начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК — «Нарушение требований безопасности при приемке или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей».
Вход на территорию школы временно закрыт. Информация о ремонтных работах и восстановлении здания будет сообщена дополнительно.