В торговом центре Новошахтинска ликвидировали открытое горение

В торговом центре Новошахтинска смогли потушить открытое горение, но полной ликвидации пожара пока не объявляли. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Напомним, огонь вспыхнул около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Ранее площадь горения увеличилась с 30 кв. метров до 1300 кв. метров. В 12 часов пожар локализовали, в 12:25 сбили открытое пламя. Площадь пройденная огнем к этому моменту не изменилась.
На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину. Проверку по факту случившегося уже начали сотрудники прокуратуры и следователи. Также известно, что в полыхающем здании погиб один из пожарных, а его коллега получил ожоги.
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