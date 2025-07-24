В торговом центре Новошахтинска ликвидировали открытое горение

На месте задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину. Проверку по факту случившегося уже начали сотрудники прокуратуры и следователи. Также известно, что в полыхающем здании погиб один из пожарных, а его коллега получил ожоги.