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Полиция задержала 18-летнего парня, стрелявшего в пару в Петербурге

Юный житель Северной столицы стал фигурантом дела о хулиганстве.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 23 июля, в полицию обратился 38-летний мужчина. Он пояснил, что днем ранее у дома на улице Лени Голикова 18-летний парень припугнул его 17-летнего сына пневматическим пистолетом. Но этим дело не ограничилось — он произвел несколько выстрелом прямо ему под ноги. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Когда подросток стал уходить, то почувствовал боль. В тот день пострадавший был не один, а в компании своей 18-летней спутницы, на лице которой после происшествия обнаружил рану, — рассказали в ведомстве.

Вооруженного дебошира задержали. Он поспешил объяснить, что это была глупость и он просто хотел пошутить. Однако юмор полицейские не оценили. Более того, позже они получили телефонограмму от медиков о том, что парень и девушка обращались к ним за помощью. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о хулиганстве.