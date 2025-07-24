Полиция задержала 18-летнего парня, стрелявшего в пару в Петербурге

Вооруженного дебошира задержали. Он поспешил объяснить, что это была глупость и он просто хотел пошутить. Однако юмор полицейские не оценили. Более того, позже они получили телефонограмму от медиков о том, что парень и девушка обращались к ним за помощью. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о хулиганстве.